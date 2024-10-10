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Antalya'da Kavga Anında Cep Telefonuyla Video Çekenlerin İlginç Diyaloğu

Antalya'da Kavga Anında Cep Telefonuyla Video Çekenlerin İlginç Diyaloğu
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Antalya'da iki grup arasında çıkan kavgayı görüntüleyen bir kişi, 'Polisi ara' diyen kadına 'Aradım' diyerek video çekmeye devam etti. Kavga sonrası hastane önünde de olaylar yaşandı.

ANTALYA'da iki grup arasında çıkan kavgayı telefonuyla görüntüleyen kişinin, 'Polisi ara' diyen kadına 'Aradım' diyerek video çekmeye devam ettiği görüldü.

Kepez ilçesi Habipler Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Çok sayıda kişinin katıldığı kavgada bazıları sopa, demir ve terliklerle birbirine saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve motorize yunus ekipi sevk edildi. Ekipler, tarafları ayırmak için biber gazıyla müdahale etmek zorunda kaldı. Kavga güçlükle sona erdirilirken, yaralananlar ise Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 taraftan yaralılar aynı hastaneye götürülünce, bu kez hastane önünde kavga yaşandı. Polis ekiplerine zorluk çıkartan gruptan 3-4 kişi gözaltına alındı.

'POLİSİ ARADIM'

Yaşanan kavgayı, bazıları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı. Cep telefonuyla görüntü çeken bir kişiye kavgaya karışan bir kadın 'Polisi ara, polisi ara' dedi. Cep telefonuyla kavgayı görüntüleyen kişinin 'Aradım' karşılığını verip, görüntü çekmeye devam ettiği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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