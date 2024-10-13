Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Kasten Yaralamadan Hapis Cezası Olan Taksi Şoförü Yakalandı

Antalya'da Kasten Yaralamadan Hapis Cezası Olan Taksi Şoförü Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da kasten yaralamadan 3 yıl hapis cezası bulunan Emrullah D., taksi şoförü olarak dur ihtarına uymadı. Yaklaşık 10 kilometrelik bir takip sonucu yakalanan Emrullah D., gözaltına alındı.

ANTALYA'da hakkında kasten yaralamadan kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası olan Emrullah D. (33), şoför olarak kullandığı taksiye yapılan 'dur' ihtarına uymayınca yaklaşık 10 kilometrelik takiple yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında kasten yaralamadan kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası olan Emrullah D.'nin, 07 T 3201 plakalı takside şoförlük yaptığını belirledi. Ekipler, Emrullah D.'nin kullandığı taksiyi saat 13.00 sıralarında Şarampol Mahallesi'nde durdurmak istedi. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan Emrullah D., yoluna devam etti. Hızlı ve trafiği tehlikeye düşürecek şekilde aracı kullanan Emrullah D.'nin yakalanması için diğer ekiplerden yardım istendi. Yaklaşık 10 kilometrelik takip sonrası Emrullah D., taksiyi Gebizli Mahallesi 1124 Sokak'ta bırakarak yaya kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri, Emrullah D.'yi yaklaşık 500 metre sonra yakalayıp gözaltına aldı. Emrullah D. emniyete götürülürken, taksi ise çekiciyle otoparka çekildi. Emrullah D. hakkında ayrıca, trafiği tehlikeye sokma, 'dur' ihtarına uymamaktan işlem yapılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik Antalya 3-sayfa trafik Güncel Hukuk Suç

Polisi boynundan yaralayan saldırganın annesi konuştu: Bana değil doktorlara sorun

Polisi boynundan yaralayan saldırganın annesi konuştu

 İsrail tanklarından BM üssüne baskın

İsrail tanklarından BM üssüne baskın: 15 asker yaralı

 DEM Parti gösterisinde genel başkandan cesaret alan kalabalık PKK sloganları attı, gözaltılar var

Genel Başkan'dan cesaret alan grup PKK sloganları attı: Gözaltılar var
Başakşehir'de 3 kişinin bıçaklandığı olayda korkunç şüphe

Başakşehir'de 3 kişinin bıçaklandığı olayda korkunç şüphe
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursaspor Kahramanmaraş Spor CANLI İZLE şifresiz ASPOR! TFF 3. Lig Bursaspor K.Maraş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bursaspor maçı kaç kaç? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Kabine Toplantısı kararları ve gündemi nedir? TRT Spor yayın akışı 13 Ekim! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Deha full HD bölüm izle! Deha 4. bölüm tek parça izle! Deha son bölüm neler oldu? Orionid meteor yağmuru ne zaman, hangi tarihte 2024? Meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 13 Ekim altın fiyatları yükseldi mi? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 13 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Az önce deprem mi oldu? 13 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Roblox çöktü mü? 13 Ekim Roblox ne zaman açılacak? Roblox neden açılmıyor? Masterchef Nigar elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef Akın elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.