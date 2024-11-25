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Antalya'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şüpheli Trabzon'da Yakalandı

Antalya'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şüpheli Trabzon'da Yakalandı
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Antalya'da kasten öldürme suçundan aranan M.Ç, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Ayrıca, operasyonda uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen haplar ve nakit para ele geçirildi.

Antalya'da "kasten öldürme" suçundan aranan şüpheli, Trabzon'da gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kepez ilçesinde 16 Kasım'da kesici aletle yaralanan G.D'nin tedavi gördüğü hastanede 19 Kasım'da hayatını kaybetmesi olayının faili M.Ç'nin yakalanması için Antalya Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

"Kasten öldürme" suçundan aranan zanlının, Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Akçaköy Mahallesi'ndeki bir konutta olduğunun belirlenmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.

Adreste M.Ç'yi gözaltına alan ekipler, uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 85 hap, 7 bin 600 dolar ile cep telefonu ele geçirdi.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel
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