Antalya'da Kasten Öldürme Cezası Alan Sanıklar Tahliye Oldu

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, bir kişinin darbederek yol ortasında bırakılmasına neden olan sanıklara verilen hapis cezası, yeniden yapılan yargılama sonucunda indirildi ve sanıklar tahliye edildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, darbederek yol ortasında bıraktıkları kişinin üzerinden otomobil geçmesi sonucu ölümüne neden oldukları gerekçesiyle 15 yıl ve 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan sanıklar, yeniden yargılama sonucunda 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verilerek tahliye edildi.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Çağrı Aktaş'ın (30) ölümüne ilişkin yargılanan tutuklu sanıklardan Fatih Ç. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Diğer tutuklu sanık Cömert Y. ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

Söz verilen sanıklar Fatih Ç. ve Cömert Y. suçsuz olduklarını iddia ederek tahliyelerini istedi.

Duruşmada esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" suçundan cezalandırılmalarını ve tutuklukta geçirilen süre göz önüne alınarak tahliye edilmelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Fatih Ç. ve Cömert Y'ye 15 yıl hapis cezası verdi. Haksız tahrik indirimi uygulayarak cezayı 9 yıl 4 ay 15 güne indiren mahkeme heyeti, tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önünde bulundurarak sanıkların tahliyelerine karar verdi.

Olay

Kızılırmak Caddesi'nde 28 Eylül 2022 gece saatlerinde Hüseyin Ü. idaresindeki 07 T 4507 plakalı taksi, yerde yatan Çağrı Aktaş'ın üzerinden geçerek ölümüne neden olmuştu. Aktaş'ın Fatih Ç. ve Cömert Y. tarafından darbedilerek yol ortasında bırakıldığı belirlenmiş, olay yerinden kaçan zanlılar yakalanarak tutuklanmıştı.

Yargılama sonucunda mahkeme heyeti, Fatih Ç'yi 15 yıl, Cömert Y'yi ise 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmış, taksi sürücüsü Hüseyin Ü'ye ise "taksirle ölüme neden olma" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası vermişti.

Fatih Ç. ve Cömert Y. hakkındaki karar, itiraz sonrası Yargıtay tarafından bozulmuştu

Kaynak: AA / Sinan Özmüş - Güncel
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