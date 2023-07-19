Antalya'da Kask Takmayan Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen kazada kask takmayan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza saat 12.00'da İstiklal Mahallesi Mehmet Oğuz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Mehmet Oğuz Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Mehmet D. idaresindeki 07 AST 204 plakalı motosiklet sürücüsü dengesini kaybetti ve kafasını beton zemine çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mehmet D. ağır yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA