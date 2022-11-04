Üye Girişi
Haberi Paylaş

ANTALYA'DA KASIMDA DENİZ KEYFİ

Güncel Haberler

Antalya'da yerli ve yabancı turistler, kasımda denize girmenin keyfini yaşadı.

Antalya'da yerli ve yabancı turistler, kasımda denize girmenin keyfini yaşadı.

Hava sıcaklığının 23, deniz suyu sıcaklığının 24 derece, nem oranının ise yüzde 33 ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da, güzel havayı değerlendirmek isteyenler, Konyaaltı ve Lara sahillerine gitti. Bazı turistler denize girip güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları da sahilde yürüyüş yapıp bisiklete bindi. Güneşli havayı değerlendiren kanocular da grup halinde kano yaptı. Parklar ise günlük gazetelerini ve kitap okumak isteyenlere ev sahipliği yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Konyaaltı Antalya Güncel Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title