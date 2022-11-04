ANTALYA'DA KASIMDA DENİZ KEYFİ

Antalya'da yerli ve yabancı turistler, kasımda denize girmenin keyfini yaşadı.

Hava sıcaklığının 23, deniz suyu sıcaklığının 24 derece, nem oranının ise yüzde 33 ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da, güzel havayı değerlendirmek isteyenler, Konyaaltı ve Lara sahillerine gitti. Bazı turistler denize girip güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları da sahilde yürüyüş yapıp bisiklete bindi. Güneşli havayı değerlendiren kanocular da grup halinde kano yaptı. Parklar ise günlük gazetelerini ve kitap okumak isteyenlere ev sahipliği yaptı.