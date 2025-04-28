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Antalya'da Karpuz Yetiştiriciliği İncelemesi

Antalya'da Karpuz Yetiştiriciliği İncelemesi
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Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ekipleri, Serik ilçesinde karpuz seralarını inceledi ve üreticilerle görüşerek dış ticaret potansiyelini değerlendirildi.

Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ekipleri, Serik ilçesinde karpuz yetiştirilen seralarda inceleme yaptı.

Seraları ve hali gezen ekipler, turfanda karpuzların olgunluk seviyesi, kalite kriterleri ve pazara sunulma aşamalarını gözlemledi.

Üreticilerle de bir araya gelen heyet, hem üretim sürecine ilişkin bilgi aldı, hem de dış ticaret açısından potansiyel değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
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