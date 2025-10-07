Antalya'da Kariyer ve İstihdam Günü Etkinliği Başlıyor

Antalya'da, iş arayanlar ile özel sektör temsilcilerini buluşturan "Kariyer ve İstihdam Günü" etkinliği, yarın Mimar Sinan Kongre Merkezinde başlayacak.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesinde faaliyet gösteren İş ve İstihdam Geliştirme Merkezi, etkinlikle iş arayanlara doğrudan firmalarla tanışma fırsatı sunuyor.

Programda, CW Enerji, ESLI, AGT, Ankutsan ve Levent Kimya gibi firmalar, genel başvuru alımı yaparak çeşitli pozisyonlar için adaylarla görüşmelerde bulunacak.

Katılımcılar, şirket yetkilileriyle doğrudan iletişim kurarak hem kariyer hedeflerini netleştirme imkanı bulacak hem de işe alım süreçlerine dahil olabilecek.

Etkinlik, yeni iş fırsatları yakalamak, sektörün dinamiklerini yerinde gözlemlemek ve profesyonel bağlantılar kurmak isteyenlerin katılımına açık olacak.