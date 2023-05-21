Antalya'da karısını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Şelale Mahallesi'nde eşi Ceylan S'yi (30) bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan M.S. (32), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

M.S'nin ifadesinde, eşini kıskançlık nedeniyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Öte yandan Antalya Adli Tıp Kurumunda otopsisi tamamlanan Ceylan S'nin cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Çiftin 4, 5, 7 ve 11 yaşındaki çocukları koruma altına alındı.

Olay

Bir sitedeki dairede ikamet eden 4 çocuk annesi Ceylan S. ile eşi M.S. arasında dün çıkan tartışma sırasında M.S. eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralamıştı. Evde bulunan çocukların balkona çıkarak yardım istediğini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Sağlık ekibi Ceylan S'nin hayatını kaybettiğini belirlemiş, polise teslim olan M.S. gözaltına alınmıştı.