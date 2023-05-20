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Antalya'da karısını bıçaklayarak öldüren kişi gözaltına alındı

Antalya'da karısını bıçaklayarak öldüren kişi gözaltına alındı

Güncel Haberler

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kişi tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kişi tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Şelale Mahallesi'nde bir sitede yaşayan 4 çocuk annesi Ceylan S. (30) ve eşi M.S. (32) arasında tartışma çıktı.

Büyüyen tartışma sırasında M.S. eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.

Evde bulunan çocukların balkona çıkarak yardım istediğini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Ceylan S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemelerin ardından ceset otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, teslim olan M.S. gözaltına alındı.

Ceylan S'nin bir süre önce M.S. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA / Güncel

Antalya Kepez Güncel Haberler

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