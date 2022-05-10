Antalya'da kargoyla tarihi eser göndermek isteyen 2 şüpheli yakalandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Antalya'nın Demre ilçesinde, kargoyla tarihi eser göndermeye çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demre'de yaşayan Y.T'nin kargoyla tarihi eser göndereceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından şüpheliler Y.T. ve M.T, kargo şubesine paketi teslim ettikleri sırada suçüstü yakalandı.

Kargo paketinde 12 sikke ve üç parçadan oluşan şamdan ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.