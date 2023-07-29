Antalya'da Kargoda Esrar Ele Geçirildi

Antalya'da kente kargoyla gönderilen otomobil lastikleri içerisinde 35 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kargoyla uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin kargo bölümünde narkotik dedektör köpeği Pars ile arama yapan ekipler, 7 otomobil lastiği içerisine gizlenmiş 31 kilo 500 gram esrar buldu. Manavgat ilçesindeki bir kargo işletmesinde de 4 otomobil lastiğine gizlenmiş 4 kilogram esrar ele geçirildi. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.