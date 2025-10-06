Haberler

Antalya'da Kardeşler Arasında Silahlı Kavga

Antalya'da Kardeşler Arasında Silahlı Kavga
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde iki kardeş arasında çıkan tartışmada, Fırat D. tarafından açılan ateş sonucu Meriç D. yaralandı. Kavga sonrası Fırat D. kaçarken, Meriç D. hastaneye kaldırıldı.

ANTALYA'da iki kardeş arasında çıkan kavgada Fırat D. darp sonucu, Meriç D. ise tabancayla yaralandı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi 1983 Sokak'taki 9 katlı apartmanın 6'ncı katında meydana geldi. Aynı evde yaşayan Fırat ve Meriç D. kardeşler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fırat D. yanında taşıdığı tabancayla ağabeyi Meriç D.'nin üzerine yürüdü. Kavga sırasında tabanca ateş alınca Meriç D. sağ ayak parmağından yaralandı. Fırat D. ise kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesi ardından Meriç D. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kavgada parmağı kırılan Fırat D.'nin de kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından evdeki tabancaya el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bursa'da durum vahim: Barajlarda doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü

3 milyon kişinin yaşadığı büyükşehrimizde durum vahim
Borç batağından MOSSAD ajanlığına! İşte İstanbul'da yakalanan casuslar hakkında yeni detaylar

İstanbul'da yakalanan MOSSAD ajanları hakkında yeni detaylar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Parti sonrası küvete giren çift, 50 derecelik suda ölü bulundu

Parti sonrası küvete giren çift, 50 derecelik suda ölü bulundu
Şırdan sunumu esnasında Songül Karlı'nın zor anları

Şırdan sunumu esnasında Songül Karlı'nın zor anları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.