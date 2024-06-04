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Antalya'da Kardeşini Yastıkla Boğarak Öldürdüğü İddia Edilen Sanığın Yargılanması Başladı

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Antalya'nın Kemer ilçesinde kardeşini yastıkla boğarak öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı. Sanık, kardeşinin alkol bağımlısı olduğunu ve sağlık sorunları yaşadığını savundu.

Antalya'nın Kemer ilçesinde kardeşini yastıkla boğarak öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ö.B. ve avukatı katıldı.

Savunma yapan Ö.B, kardeşinin alkol bağımlısı olduğunu ve buna bağlı olarak felç geçirdiğini söyledi.

Sağlık sorunları nedeniyle kardeşinin bir süre hastanede yattığı anlatan Ö.B, "Bakıcı tutarak kardeşimi tedavi ettirmeye başladım. Kardeşimin zamanla sağlığı düzelmeye başladı ve bu sırada bakıcı memleketine gitti. Ben bakıcı ararken kardeşimin arkadaşı kendisine bakmak için yanına geldi. Kardeşim tekrardan alkol almaya başladı ve yine sağlık durumu kötüleşti." dedi.

Ekonomik olarak yıprandığını anlatan sanık Ö.B, ziyarette gittiğinde ise kardeşinin sürekli ağladığını belirtti.

Olay günü kardeşinin yanına gittiğini ve onun kendi kendine konuştuğunu gördüğünü kaydeden Ö.B, "Kanepede yan yana oturduk, ağlıyordu. 'Abi beni öldür' demeye başladı. Kanepeye uzandı ve yastığı yüzüne bastırdı. O anda beynim durdu, ne olduğunu bilmiyorum. Kardeşimin nefesini tutarak öldüğüne inanıyorum." ifadesini kullandı.

Mahkemeye heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Kemer ilçesi Çamyuva Mahallesi'nde 16 Mayıs 2023'te Ö.B. (61), polisi arayarak kardeşi H.B'nin (57) hayatını kaybettiğini belirtmiş, ekiplerin çalışması sonucu H.B'nin boğularak öldürüldüğünün tespit edilmesi üzerine Ö.B. yakalanarak tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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