Antalya'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanda kaçak kazı yapan iki kişi, açtıkları kuyuda jeneratörden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'nın Aksu ilçesindeki ormanda kaçak kazıyla açtıkları yaklaşık 9 metrelik kuyuda jeneratörden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen Zekeriya Taşdemir ile Emirkan Keskin, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
