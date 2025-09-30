Antalya'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: İki Kişi Hayatını Kaybetti
Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanda kaçak kazı yapan iki kişi, açtıkları kuyuda jeneratörden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastanede hayatını kaybetti.
İKİSİ DE YAŞAMINI YİTİRDİ
Antalya'nın Aksu ilçesindeki ormanda kaçak kazıyla açtıkları yaklaşık 9 metrelik kuyuda jeneratörden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen Zekeriya Taşdemir ile Emirkan Keskin, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
