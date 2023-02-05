Antalya'da kar yağışı etkili olmaya başladı Güncel Haberler Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından Kumluca ve Finike ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Kumluca'ya bağlı Karagöl Yaylası ve Altınyaka Mahallesi'nde etkili olan kar yağışını gören vatandaşlar dışarıya çıkarak kar topu oynadı, fotoğraf çekti. Finike ilçesi Arif Mahallesi ve Finike-Elmalı kara yolu Avlan mevkisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım zaman zaman durdu. Karayolları ekiplerince kar küreme ve tuzlama çalışması yapılan yolda trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Kaynak: AA / Güncel Kumluca Antalya Güncel Haberler

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