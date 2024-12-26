Üye Girişi
Haberler
Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'den yüzde 47,5'e indirdi
Merkez Bankası 22 ay sonra ilk kez faiz indirdi
Narin Güran davasında ikinci duruşma! Söz sırası babaya geldi
Dosyaya eklenmeyen detaya isyan etti: Bunu nasıl unutursunuz?
Narin duruşmasında Nevzat Bahtiyar'dan kafa karıştıran sözler
Duruşmada verdiği cevap avukatın da dikkatini çekti
Yasağın kalktığı Suriye'de sokak ortasında döviz satışı yapılıyor
Esad sonrası yasak kalktı, sokak ortasında satmaya başladılar

Antalya'da Kar ve Sağanak Yağış Etkili Olmaya Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, Korkuteli ilçesinde etkisini artırdı. Kapalı yolların açılması için yoğun mücadele sürerken, şehir merkezinde sağanak yağış devam ediyor. Saklıkent Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 56 cm'ye ulaştı. Çeşitli ilçelerde kar ve fırtına sebebiyle kapanan yollar tekrar ulaşıma açılıyor.

Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar, kent merkezinde ise sağanak etkisini aralıklarla sürdürüyor.

Korkuteli ilçesinde gece başlayan kar, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Antalya'ya 45 kilometre uzaklıktaki ilçenin merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

Yoğun kardan dolayı dün kapanan Ulucak, Taşkesiği ve Yeleme mahallerinin yolu, Korkuteli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Ekipler, olumsuzluk yaşanmaması için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Dün yoğun kar nedeniyle ulaşımda aksama yaşanan Antalya-Denizli kara yolunun Güllüpınar mevkisi de Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu trafiğe tamamen açıldı.

Yoğun kar nedeniyle dün akşam trafiğe kapatılan Kaş ilçesindeki Kuruovabeli'nde de ulaşım sağlanıyor.

Yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar yağışıyla kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Beydağları üzerine kurulu Saklıkent Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 56 santimetreye ulaştı.

Elmalı ve Alanya'da kapanan yollarda çalışma

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi ekipleri, kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi bulan Elmalı'da vatandaşların mağdur olmaması için karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Ekipler, ilçede kapanan Dereköy, Yörenler, Macun, Hacıyusuflar, Yılmazlı mahalleleri başta olmak üzere grup yollarını temizleyerek, yeniden ulaşıma açtı.

Alanya ilçesinde ise fırtına, su baskını ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yollarda da çalışma yürüten ekipler, Bademağacı, Gümüşgöze ve Yenice mahallelerinin tıkanan yağmur giderlerini ve büzleri temizleyerek, ulaşımı güvenli hale getirdi.

Gedevet Yaylası ve Mahmutseydi grup yolunda yine toprak ve taş parçaları düşen yol da greyderle temizlenerek açıldı. Yalçı Mahallesi'nde meydana gelen göçük nedeniyle bozulan yolda dolgu ve bakım çalışması gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel
img

Yeni asgari ücretten sosyal harcama için bakın ne kadar kaldı
img

Kendine ne yaptın Ziyech? Bu kadarını kimse tahmin edemezdi
img

40 saniyelik asgari ücret skeci viral oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'de 3 şehri yangın yerine çeviren tehlikeli söylenti
Suriye'de 3 şehri yangın yerine çeviren tehlikeli söylenti
Son ankette çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne de CHP birinci oldu
Son ankette çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne de CHP birinci oldu
Muhammed Nur Nahya'nın asgari ücret videosu viral oldu
40 saniyelik asgari ücret skeci viral oldu
AK Parti'ye dönüş sinyalleri veren Davutoğlu'na kötü haber
Davutoğlu'na kapıları kapattı
Asgari ücrete yapılan zam sonrası marketler etiket değiştirmeye başladı
Vay vatandaşın haline! Asgari ücret zammı sonrası korkulan oldu
Narin cinayeti duruşmasında tanık çoban ağlama krizine girdi
Duruşmada ağlama krizine giren çoban, ısrarla tek bir şey söyledi

Son Dakika Haberleri

SON DAKİKA! MERKEZ BANKASI Aralık ayı faiz kararı ne oldu? Faiz düşerse döviz ve altın ne olur? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI! Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne oldu? MB faizi sabit mi tuttu? Ceren Azak kimdir? Ceren Azak kaç yaşında, nereli? (Kerem Aktürkoğlu'nun nişanlısı) YENİ YIL MESAJLARI | 2025 yılı için en anlamlı, duygusal yeni yıl mesajları! 31 Aralık yılbaşında televizyonda hangi diziler ve programlar var? 2024 yılbaşı gecesi diziler yok mu? Rıza Kalkavan kimdir? Rıza Kalkavan öldü mü, neden öldü? Squid Game 2. sezon oyuncuları kim? Squid Game 2. sezon 1. bölüm izle! SQUID GAME 2. sezon hd, full, Türkçe altyazı izleme linki Monaco - Anadolu Efes basketbol maçı izle! MONACO ANADOLU EFES maçı şifresiz, donmadan, HD izleme linki BİM AKTÜEL 27 ARALIK KATALOĞU! 27 Aralık Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM'de bu hafta hangi fırsatlar var? Monaco - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman? THY Euroleague Monaco - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.