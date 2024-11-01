Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Kar Maskeli Saldırgan Pompalı Tüfekle İş Yerine Ateş Açtı

Antalya'da Kar Maskeli Saldırgan Pompalı Tüfekle İş Yerine Ateş Açtı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde, kar maskeli bir saldırgan pompalı tüfekle bir iş yerine ateş açtı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, iş yerinde bulunan bir kişi yara almadan kurtuldu. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Antalya'nın Serik ilçesinde kar maskeli saldırganın bir iş yerine pompalı tüfekle ateş açtığı anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Hürriyet Caddesi'nde, plakasız motosikletten inen kar maskeli 2 kişiden biri elindeki pompalı tüfek ile bir iş yerine ateş etti. Saldırganlar daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

Bu sırada iş yerinde bulunan Abdurrahman Burunsuz, saldırıyı yara almadan atlattı.

Saldırının ardından iş yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, şüphelinin pompalı tüfek ile ateş etmesi ve bu sırada çevredeki vatandaşların panik anları yer alıyor.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı

Esenyurt'ta koltuğa oturan kayyum Can Aksoy'dan bir talimat daha

 Esenyurt'taki mitinge katılmayan Tanju Özcan: Ahmet Özer kefil olmadığım biri

Esenyurt'taki mitinge katılmama nedeni partiyi karıştıracak cinsten

 Ankara'daki Kuran kursunda 20 çocuğun aylarca darp edildiği ortaya çıktı

Kuran kursu hocası yurttaki 20 çocuğa aylarca işkence etmiş
İstanbul'da İBB aracı kontrolden çıkarak 8 araca çarptı: 5 yaralı

İBB aracı kontrolden çıkarak 8 araca çarptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Kemal Sarı kimdir? Ali Kemal Sarı kaç yaşında, nereli? GRAM ALTIN FİYATI 1 KASIM | Çeyrek altın ne kadar, bugün altın fiyatı yükseldi mi? Hatice kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Hatice kaç yaşında, nereli? Hatice biyografisi! Beşiktaş- Kasımpaşa maçı ne zaman? Beşiktaş- Kasımpaşa maçı saat kaçta, nerede? Sine-i Millet nedir? Sine-i Millet dönmek ne anlama geliyor? Ayşe Buğra kimdir? Halk Tv konuğu Ayşe Buğra kaç yaşında, nereli? Ayşe Buğra biyografisi! 1 Kasım hangi burç? 1 Kasım burç özellikleri ve yükseleni nedir? BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? Kuran kursunda 20 çocuğa ne oldu? Olay ne, nerede oldu? EN YENİ CUMA MESAJLARI 1 KASIM | Resimli, ayetli, dualı, anlamlı ve kısa Cuma mesajları! CUMA NAMAZI SAATİ İL İL 1 KASIM | İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Cuma namazı kaçta okunuyor? Diyanet'in Cuma namazı vakitleri!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.