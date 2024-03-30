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Antalya'da kar manzaralı 32 derece, sahilleri yaza döndürdü

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Antalya'da kar manzaralı 32 derece, sahilleri yaza döndürdü

Hava sıcaklığının 6 derece artmasıyla termometreler 32 dereceyi gösterdi, Beydağlarındaki karla birlikte iki mevsim aynı anda yaşandı

Bunaltıcı sıcakta vatandaşlar ve turistler denizin tadını çıkardı

ANTALYA - Antalya'da hava sıcaklığı 6 derece artınca termometreler 32 dereceyi gördü. Sahilde oluşan görüntü ise yazla kışı aynı anda yaşattı.

Turizmin başkenti Antalya'da yaz aylarını aratmayan bir görüntü oluştu. Düne nazaran 6 derece birden yükselen hava sıcaklığı termometrelere 32 derece olarak yansıdı. Nem oranının yüzde 67 ölçüldüğü kentte sıcaktan bunalan vatandaşlar ve turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Yaz aylarını aratmayan sahildeki kalabalık, Beydağlarındaki kar manzarası eşliğinde bol bol güneşlendi ve denize girdi. Bazı vatandaşlar da ağaç gölgeleri altında yakıcı sıcaktan korundu. Varyantlar seyir terasına gelen turistler de, iki mevsimin aynı anda yaşandığı anları fotoğraflayarak ölümsüzleştirdiler.

"Böyle bir havayı beklemiyorduk"

O anları yaşayanlardan Serkan Alptekin, "Hava çok sıcak, terledik. Kar manzarasıyla denize giriyor insanlar. Böyle bir havayı beklemiyorduk, şaşırdık. Yukarıda kar, aşağıda deniz keyfi" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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