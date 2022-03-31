Antalya'da kaparo dolandırıcılığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da internet üzerinden konteyner ve araç ilanı adıyla kaparo dolandırıcılığı yaptığı öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne başvuran bazı kişiler, internet üzerinden ilana konulan konteyner ev ve satılık otomobil için banka hesaplarına kaparo gönderdikleri kişilere ulaşamadıkları iddiasıyla şikayetçi oldu.

Bunun üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı çalışmada, dolandırıcılık şüphelilerinin A.B, Y.M.B, S.Ö. ve U.F.Y. olduğu tespit edildi.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin "Nitelikli dolandırıcılık, kasten yaralama ve tehdit" gibi birçok suç kaydının olduğu belirtildi.