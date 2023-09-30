Antalya'da kapana sıkışan köpek tedavi edildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, yabani hayvanlar için kurulan kapana sıkışarak sağ ön bacağını kaybeden köpek, tedavi edildi.

Beyrebucak Mahallesi'nde yaşayan Ali Kaya'ya ait köpek, ormanda gezerken sağ ön bacağını yabani hayvanlar için kurulan kapana kaptırdı. Ağır yaralanan köpek, sahibi tarafından veterinere götürüldü. Veteriner Hekim Ali Tarık Tepe'nin yaptığı müdahale ile ilk olarak doku enfeksiyonunun önüne geçildi. Ardından ameliyata alınan köpeğin sağ ayağı tüm müdahaleye rağmen kesildi.

Köpeğin sahibi Ali Kaya, kapana kısılı olarak bulduğu köpeğini hemen veterinere götürdüğü belirtti. Kaya, bu olaydan sonra endişe içinde olduğunu dile getirerek, "Köpeğimin bacağının fena şekilde zedelenmesi üzerine kesilmesi gerekti. Artık köpeğim ve diğer tüm canlı hayvanların arazide başıboş gezmelerinden endişe duyuyoruz. Çünkü nerede ne şekilde kapana kısılacakları belli değil. Buna yetkililerin bir önlem almasını istiyoruz" dedi.

Veteriner Hekim Ali Tarık Tepe ise köpeğin tedavisinin devam ettiğini belirterek, "Köpeğin bacağındaki doku enfeksiyonunun önüne geçildi. Enfeksiyon temizlendi. Tekrar yürüyebilecek ve hayatını sürdürmeye devam edecek. Köpeğin genel durumu iyi. Aşılarına da başladık, bundan sonra kontrolümüzde olacak" ifadelerini kullandı. - ANTALYA