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Antalya'da kanala uçan otomobil kaza atlattı

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Antalya'da bir otomobil kanala uçarak reklam panosuna çarptı. Sürücü ve yanındaki kişi yara almadan kurtuldu. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

ANTALYA'da kanala uçan otomobilin sürücüsü Eyüp Alkan (33) ile yanındaki İsa El Ali (27), kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Kepez ilçesi Habipler Mahallesi Kerkük Caddesi üzerinde meydana geldi. Kaynak işiyle uğraşan Eyüp Alkan ve İsa El Ali, Varsak'a gitmek üzere 07 MVK 56 plakalı otomobille yola çıktı. Sürücü Eyüp Alkan, bir süre Kerkük Caddesi'nden seyir halindeyken bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, yol kenarındaki kanala uçup reklam panosuna çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla itfaiye, sağlık ve polis ekibi olay yerine sevk edildi. Sürücü Eyüp Alkan ve İsa El Ali kazayı yara almadan atlattı. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, Alkan ve Ali'nin sağlık durumunu kontrol etti. Yapılan kontrolde sürücüde alkole rastlanmazken, Alkan'ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Eyüp Alkan, "Kazanın nasıl olduğunu anlayamadım. Yansıma oldu, sonrasında ne olduğunun farkına varamadım. Ardından da araba kanala uçtu. Allah kurtardı. Otomobilde arkadaşım vardı. Hızlı değildim. Hızlı olsam otomobil paramparça olurdu" dedi.

Alkan, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadığının tespiti için hastaneye götürüldü.

HABER: Adem AKALAN - KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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