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Antalya'da kanala uçan otomobil kaza atlattı

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Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen kazada kanala uçan otomobilin sürücüsü ve yanındaki kişi yara almadan kurtuldu. Sürücünün alkollü olmadığı belirlendi.

ANTALYA'da kanala uçan otomobilin sürücüsü Eyüp Alkan (33) ile yanındaki İsa El Ali (27), kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Kepez ilçesi Habipler Mahallesi Kerkük Caddesi'nde meydana geldi. Kaynak işiyle uğraşan Eyüp Alkan ve İsa El Ali, Varsak'a gitmek üzere 07 MVK 56 plakalı otomobille yola çıktı. Sürücü Eyüp Alkan, Kerkük Caddesi'nden seyir halindeyken bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, yol kenarındaki kanala uçup reklam panosuna çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sürücü Eyüp Alkan ve İsa El Ali kazayı yara almadan atlattı. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, Alkan ve Ali'nin sağlık durumunu kontrol etti. Yapılan kontrolde sürücüde alkole rastlanmazken, Alkan'ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Eyüp Alkan, "Kazanın nasıl olduğunu anlayamadım. Yansıma oldu, sonrasında ne olduğunun farkına varamadım. Ardından da araba kanala uçtu. Allah kurtardı. Otomobilde arkadaşım vardı. Hızlı değildim. Hızlı olsam otomobil paramparça olurdu" dedi.

Alkan, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadığının tespiti için hastaneye götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Antalya Kepez Olaylar Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

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