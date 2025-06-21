Antalya'da kanala devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

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Antalya'nın Kepez ilçesinde kanala düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde kanala düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Habibler Mahallesi Şehit Musa Özkan Caddesi'nde, İsmail Ediş'in (29) kullandığı 07 MMS 83 plakalı otomobil, korkuluklara çarptıktan sonra kanala devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza yerine gelen ekipler, kanalda ters dönen araçtan çıkardıkları sürücü İsmail Ediş'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Ediş'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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