Antalya'da kamyonun çaya devrilmesi sonucu kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı Antalya'nın Alanya ilçesinde 5 gün önce meydana gelen trafik kazasında tomruk yüklü kamyonun Alara Çayı'na devrilmesi sonucu kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı. Antalya'nın Alanya ilçesinde 5 gün önce meydana gelen trafik kazasında tomruk yüklü kamyonun Alara Çayı'na devrilmesi sonucu kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı. İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve UMKE ekipleri, 24 Haziran'da Alara Çayı'na devrilen kamyonda bulunan Sefa Kadıoğlu'nu arama çalışmalarına devam etti. Çalışmaların 5. gününde Kadıoğlu'nun cansız bedeni kamyonun devrildiği noktaya 3 kilometre mesafede bulundu. Ceset, alanda yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Sürücü Gültekin Alkan yönetimindeki 74 AAT 978 plakalı tomruk yüklü kamyon, Güzelbağ Mahallesi Ulugüney mevkisinde 24 Haziran'da Alara Çayı'na devrilmişti. Sürücü ve kamyonda bulunanlardan Metin Boztaş araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başarırken Sefa Kadıoğlu çayda kaybolmuştu. AA / Gülsem Adam - Güncel Kadıoğlu Antalya Alanya Güncel Haberler

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