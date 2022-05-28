Antalya'da kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü öldü - Haberler

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Antalya'da kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

AA - Süleyman Elçin - Güncel
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Antalya'da kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Antalya'nın Aksu ilçesinde kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'nın Aksu ilçesinde kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Cenk Sırbo'nun (37) kullandığı 31 AER 458 plakalı motosiklet, Beşgöz Caddesi'nde Ömer U. idaresindeki 07 AVC 415 plakalı kamyon ile çarpıştı.

Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, motosikletinden savrulan Sırbo'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.

AA / Süleyman Elçin - Güncel

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