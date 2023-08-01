Antalya'da kamyonetle motosiklet çarpıştı, bir kişi yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpıştığı trafik kazasında, motosiklette yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Kazada yaralanan kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpıştığı trafik kazasında, motosiklette yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.20 sıralarında Pazarcı Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde bulunan yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yan yolda seyir halinde olan İsa B. idaresindeki 07 UF 309 plakalı kamyonet, ara sokaktan ana yola çıkmak isteyen Emre K.'nın kullandığı 07 ARM 960 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, kamyonetin ön bölümüne sıkışan motosiklette yolcu olarak bulunan Zarife K. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - ANTALYA