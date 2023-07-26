Antalya'da kamyonetle motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza 23.00 sıralarında Gazi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; D-400 Karayolunda Alanya'dan Anamur istikametine seyir halinde olan A.T. idaresindeki 07 US 956 plakalı kamyonet, Gazi Mahallesi hastane ışıklarına geldiği sırada, Alanya'dan, Gazipaşa yönüne ilerleyen M.T.Ö. idaresindeki 07 BIF 685 plakalı motosikletle çarpıştı Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü M.T.Ö. yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi kazanın olduğu sıralarda olay yerinden geçen jandarma ekipleri yaptı. Yaralı, sağlık ekiplerinin de müdahalesi ile birlikte ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. M.T.Ö.'nün ehliyetsiz olduğu ve 17 bin TL cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA