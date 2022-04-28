Antalya'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
AA - Servet Tümer - Güncel
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Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Hüseyin Özen'in (17) kullandığı 07 AOR 727 plakalı motosiklet, Abdurrahmanlar Mahallesi Şatırlı mevkisindeki yol ayrımında H.B. (55) idaresindeki 07 YAD 08 plakalı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özen, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kamyonet sürücüsü H.B. gözaltına alındı.
AA / Servet Tümer - Güncel