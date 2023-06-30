Antalya'da Kamyonetle Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosikletle kamyonet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Melih Mıdık'ın (26) kullandığı 07 MLH 28 plakalı motosiklet, Antalya-Manavgat D-400 kara yolu Taşağıl Kavşağı'nda Feti Ahmet Canpolat idaresindeki 07 LNJ 04 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Mıdık ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Mıdık, kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel