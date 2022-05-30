Antalya'da kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı - Haberler

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Antalya'da kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı

AA - Fatih Hepokur - Güncel
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Antalya'da kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandıA.M.G'nin kullandığı 07 JU 310 plakalı tüp yüklü kamyonet, Side Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yaya İsa Tosun'a çarptı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı

A.M.G'nin kullandığı 07 JU 310 plakalı tüp yüklü kamyonet, Side Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yaya İsa Tosun'a çarptı.

Ağır yaralanan Tosun, sağlık ekibince yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, yolun ortasında bir süre yürüdükten sonra aniden yön değiştiren İsa Tosun'a kamyonetin çarpması yer alıyor.

AA / Fatih Hepokur - Güncel

Atatürk Bulvarı Manavgat Kamyonet Antalya Güncel Haberler

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