Antalya'da kamyonetin çarptığı temizlik görevlisi öldü
AA - Servet Tümer - Güncel
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Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonetin çarptığı temizlik görevlisi hayatını kaybetti.
Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonetin çarptığı temizlik görevlisi hayatını kaybetti.
S.U. idaresindeki 07 AEZ 924 plakalı kamyonet, Kadriye Mahallesi Turizm Caddesi'nde temizlik yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi görevlisi Rıza Ekici'ye (50) çarptı.
Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Ekici yaşamını yitirdi.
Ekici'nin cenazesi, buradaki incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Sürücü S.U. polis ekiplerince gözaltına alındı.
AA / Servet Tümer - Güncel