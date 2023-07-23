Antalya'da Kamyonetin Çarptığı Bisiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonetin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Kamyonet sürücüsü ise gözaltına alındı.
Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonetin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
M.G. idaresindeki 07 YBR 14 plakalı kamyonet, Aşağı Kocayatak-Kumköy Mahallesi yolunda Ziya Öztürk'ün (15) kullandığı bisiklete çarptı.
Kazanın etkisiyle bisikletinden savrulan Öztürk, yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk kurtarılamadı.
Kamyonet sürücüsü M.G. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel