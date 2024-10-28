Antalya'da Kamyonet Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi

ANTALYA'da işe gitmek için yola çıkan Serhat Taşar'ın kullandığı kmayonet, alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 07.45 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Serhat Taşar, 07 ABG 443 plakalı kamyonetinden duman yükseldiğini görünce hemen araçtan inip duruma müdahale etmek istedi. Alevler bir anda tüm kamyoneti sarınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yanan kamyoneti kısa sürede söndürdü. Yangında, kamyonet kullanılamaz hale geldi. Yükselen alevler, bir apartmanın duvarı ile iş yeri tentesine de zarar verdi.

Haber: Adem AKALAN-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,