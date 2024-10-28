Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Kamyonet Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Antalya'da Kamyonet Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, işe gitmek için yola çıkan Serhat Taşar'ın kamyoneti aniden alev aldı. Yangına müdahale edilse de araç kullanılamaz hale geldi.

ANTALYA'da işe gitmek için yola çıkan Serhat Taşar'ın kullandığı kmayonet, alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 07.45 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Serhat Taşar, 07 ABG 443 plakalı kamyonetinden duman yükseldiğini görünce hemen araçtan inip duruma müdahale etmek istedi. Alevler bir anda tüm kamyoneti sarınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yanan kamyoneti kısa sürede söndürdü. Yangında, kamyonet kullanılamaz hale geldi. Yükselen alevler, bir apartmanın duvarı ile iş yeri tentesine de zarar verdi.

Haber: Adem AKALAN-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Muratpaşa Antalya 3-sayfa Güncel trafik Yaşam Kaza

Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor

Milyonların gözü Erdoğan'ın başkanlık edeceği bu toplantıda! Masada kritik bir başlık var

 Narin'in ağabeyi Baran Güran kafa karıştıran 3 paylaşım yapıp hemen sildi

Narin'in ağabeyinden kafa karıştıran hareket! Art arda 3 paylaşım yapıp hemen sildi

 Yenidoğan çetesinin İstanbul'da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı

İstanbul'da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uygulamışlar
Altın fiyatları ABD'den gelecek kritik verilere odaklandı

Altın gözünü 45 yılın zirvesine dikti! Kritik veri bekleniyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BALLON D'OR ADAYLARI 2024 | Ballon d'Or'un 2024 adayları kimler? Rafa Silva 11'de var mı? Beşiktaş muhtemel 11 açıklandı mı? (Galatasaray- Beşiktaş derbisi) Onur Büyüktopçu kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Onur Büyüktopçu kaç yaşında, nereli? Onur Büyüktopçu biyografisi! Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı muhtemel 11'ler! Derbi maçı saat kaçta, hangi kanalda? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları! Cumhuriyet ile ilgili anlamlı, duygusal, görselli mesajlar! Gökhan Günaydın kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Gökhan Günaydın kaç yaşında, nereli? Gökhan Günaydın biyografisi! BALLON D'OR 2024 ÖDÜL TÖRENİ ne zaman, saat kaçta? Ballon D'or ödül töreni canlı izle! İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 28-29 Ekim İstanbul nöbetçi eczaneler… Adele sağır mı kaldı? Adele şarkıcılığı bıraktı mı? 28 Ekim'de eczaneler açık mı, yarım gün mü? 28 Ekim nöbetçi eczane nerede? BUGÜN NOTERLER AÇIK MI? 28-29 Ekim'de noterler açık mı kapalı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.