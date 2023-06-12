Antalya'da Kamyonet Yangını

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki kamyonet, motor bölümünde başlayan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.Olay saat 14.45 sıralarında Antalya- Alanya D400 Karayolu Manavgat ilçesi Çakış Kavşağı'nda meydana geldi. Suat Öğüt idaresindeki 01 DLH 79 plakalı kamyonetin motor bölümü, seyir halindeyken alev alarak yanmaya başladı. Dumanı fark eden Suat Söğüt, kamyoneti yolun kenarına çekip park etti. Motor bölümünde başlayan alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Söğüt, yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etse de yangını söndürmeyi başaramadı. O sırada yol kenarında bulunan jandarmanın ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken, aracın motor ve şöför kabini kullanılamaz hale geldi.

Sürücü Öğüt, Manavgat ilçesine mobilya götürdüm, onu indirdim tekrar Antalya'ya dönüyordum. Çakış kavşağında aracın ön kısmından duman gelmeye başlayınca hemen sağa çektim park ettim. Araç yanmaya başladı. O sırada yol kenarında bulunan jandarma hemen itfaiyeye haber verdi. Gelip söndürdüler. Aracın ön kısmı tamamen yandı dedi.

Yangın nedeniyle karayolu 1 saat trafiğe kapandı. Olayla ilgili jandarmanın incelemesi sürüyor. Görüntü Döküntü

---------------------------

Suat Öğüt rop

Yanan araçtan detay görüntüler

İtfaiyenin müdahalesi

Aracın yanarken görüntüleri

HABER-KAMERA Namık Kemal KILINÇSERİK,(Antalya)(DHA)