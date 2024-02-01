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Antalya'da Kamyonet ve Minibüs Çarpıştı: Sürücü İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

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Antalya'da aynı güzergahta ilerleyen 2 kamyonet ve minibüs çarpıştı. Kontrolden çıkan kamyonetlerden biri kanala düştü. Araçta sıkışan sürücü Muhammet Yanık itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı.

ANTALYA'da aynı güzergahta ilerleyen 2 kamyonet ve minibüs çarpıştı. Kontrolden çıkan kamyonetlerden biri kanala düştü. Araçta sıkışan sürücü Muhammet Yanık itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Aynı güzergahtan, Çallı istikametine seyir halindeki Muhammet Yanık idaresindeki 07 ADU 026 kapalı kasa kamyonet, Ergün K. yönetimindeki 07 ATH 331 minibüs ve sürücüsü öğrenilemeyen 07 CFL 78 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazanın etkisiyle minibüs ve kamyonetlerden biri geldikleri yönde ters dönerken, kapalı kasa kamyonet ise sağdaki refüjü aştıktan sonra yaklaşık 50 metre ileride bulunan su kanalına düştü.

SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI

Ön kısmı kanalın içine düşen, arkası ise havada asılı kalan kamyonette sürücü Muhammet Yanık sıkıştı. Durumu görenler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine gelen ekipler kanala girerek sürücü Yanık'a müdahale ederken, sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 15 dakikalık çalışma sonrasında itfaiye ekipleri makas yardımıyla açtığı kapıdan Yanık'ı çıkardı. Sedyeye alınan Yanık, vatandaşların da yardımıyla yukarıya çekilerek ambulansa taşındı. Muhammet Yanık, ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Ekipler, kaza sonrası bulvarı kapatan araçları kaldırdı.

KURTARILMA ANINI İZLEDİLER

Çok sayıda vatandaş ise kamyonette sıkışan sürücü Muhammet Yanık'ın kurtarılma anını izledi. Diğer yandan kazaya karışan 07 CFL 78 plakalı kamyonetin sürücüsünün olay yerinden kaçtığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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