Antalya'da Kamyonet Takla Attı, Sürücü Vatandaşlar Tarafından Kurtarıldı
Güncel Haberler
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan kamyonetteki sürücü, alev alan araç içerisinden vatandaşlar tarafından çıkartıldı. Yaralanan sürücü tedavi için hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde takla atan kamyonetteki sürücü, alev alan aracın içerisinden vatandaşlar tarafından çıkartıldı. Yaralanan sürücü tedavi için hastaneye kaldırıldı.
Korkuteli'ne bağlı Osmankalfakar Mahallesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasından 1 kişi yaralandı. H. İ. Y. (65) idaresindeki 15 AAE 809 plakalı kamyonet, dikkatsizlik sonucu mahalle girişinde takla attı. Kazada kamyonetin ön tarafında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar sürücüyü araç içerisinden çıkartırken, alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yaralı sürücü tedavi için Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ANTALYA