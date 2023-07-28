Antalya'da kamyonet ile motosikletin karıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada kamyonet ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve durumu iyi.