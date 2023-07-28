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Antalya'da kamyonet ile motosikletin karıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı

Güncel Haberler

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada kamyonet ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve durumu iyi.

Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonet ile motosikletin karıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Burmahancı Mahallesi'nde Çağrı Ç. (27) idaresindeki 07 LGE 88 plakalı kamyonet ile Cevat K. (17) idaresindeki 07 BIU 535 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Motosiklet sürücüsü Cevat K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel

Devlet Hastanesi Motosiklet Antalya Güncel Haberler

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