Antalya'da kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü
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Antalya'nın Alanya ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Antalya'nın Alanya ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Mehmet Işık (73) idaresindeki 07 BBK 081 plakalı kamyonet ile M.Y. (43) yönetimindeki 07 BAZ 973 plakalı hafif ticari araç, Demirtaş Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada, araç sürücüleri Mehmet Işık ve M.Y. ile hafif ticari araçtaki Ü.K. (29) ve İ.Ç. (29) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Işık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Güncel