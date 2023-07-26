Antalya'da Kamyon Şarampole Yuvarlandı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında şarampole yuvarlanan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden sürücünün 3 çocuk babası olduğu ve kısa süre önce EYT'den emekli olduğu öğrenildi.

Antalya'da şarampole yuvarlanarak hurdaya dönen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti. 3 çocuk babası sürücünün EYT'den kısa süre önce emekli olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 15.00 sırasında Aksu ilçesi Topallı Mahallesi Kuzey Çevre Yolu kavşak sisteminde meydana geldi. 44 yaşındaki Murat Bekmezci, atık madde yüklü 44 07 AL 413 kamyonla Kızıllı'ya gitmek üzere yola çıktı. Kuzey Çevre Yolu'ndaki yuvarlak dönel kavşakta henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden Bekmezci, bariyerleri aşıp şarampole yuvarlandı. Kamyon hurdaya dönerken, kasası ise bir başka noktaya savruldu. Çevre atık madde olurken, Bekmezci ise makilik alan içine fırladı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, makilik alan içinde ulaşılan Bekmezci'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcılık ve jandarma olay yeri inceleme ekipleri kamyonun uçtuğu yer ve çevrede araştırma yaptı. Torbaya alınan ceset, belediye ekipleri ve vatandaşlar tarafından üst yola çıkarıldı. Cenaze aracına alınan Bezmezci'nin cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

3 çocuk babası Murat Bekmezci'nin kısa süre önce EYT'den emekli olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA