Antalya'da Kamyon Kazası: Sürücü Sıkıştı

Antalya'da Kamyon Kazası: Sürücü Sıkıştı
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Gazipaşa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, yol kenarındaki durağa ve başka bir kamyona çarptıktan sonra devrildi. Kamyonda sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği sıcak asfalt yüklü kamyon yol kenarındaki durağa ve aynı yönde ilerleyen başka bir kamyona çarptıktan sonra akaryakıt istasyonunda devrildi. Kazada kamyonda sıkışan sürücü Fadıl T.'yi itfaiye çıkardı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Kahyalar Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Antalya'dan Mersin istikametine sıcak asfalt taşıyan 34 DN 9314 plakalı kamyon, sürücüsü Fadıl T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce yol kenarındaki durağa çarptı. Yaklaşık 80 metre kaldırım üzerinde ilerleyen kamyon, aynı yönde seyreden Mustafa Ö. idaresindeki 07 HAS 06 plakalı çelik kasa yüklü kamyona çarpıp, yakındaki akaryakıt istasyonu içerisinde devrildi. Kamyonun kasasında yüklü asfalt yola saçılırken, Fadıl T. şoför mahallinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi geldi. Kamyonda sıkışan sürücüyü itfaiye çıkardı. Yaralı sürücü Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kara yoluna dökülen sıcak asfalt iş makinesiyle temizlendi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/ANTALYA -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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