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Antalya'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon ile otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Sinan A.'nın (56) kullandığı 07 YA 822 plakalı kamyon ile Süleyman L. (58) idaresindeki 07 BEM 561 plakalı otomobil, Etler Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada sürücü Süleyman L. ile eşi Fatma L. (61) yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel

Antalya Güncel Haberler

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