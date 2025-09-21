Antalya'da Kalp Krizi Sonrası 3 Gün Baba ile Yaşadı

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan bir kişi, kalp krizi nedeniyle öldüğü iddia edilen babasıyla 3 gün aynı evde kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Yükseliş Mahallesi 2124 Sokak'ta bulunan dairede oğlu Levent Barış Erturhan (55) ile birlikte yaşayan Bilal Erturhan, (85) 18 Eylül'de iddiaya göre kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Erturhan'ın eve bugün gelen ablası, babasını kanepede oturur vaziyette hareketsiz bulup, ihbarda bulundu.

Bunun üzerine adrese ekipler sevk edildi. Sağlık ekibi, Bilal Erturhan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polise, babasının ölümü sonrası ne yapacağını bilemediğini aktaran Levent Barış Erturhan, hafta sonu gelecek ablasını beklediğini söyledi.

Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından Bilal Erturhan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Levent Barış Erturhan'ın, babasının cansız bedeni götürüldükten sonra evin önünde dua ettiği görüldü.