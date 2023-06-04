Antalya'da Kaldırıma Çarpan Araç Devrildi
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaldırıma çarptıktan sonra yol ortasına devrilen otomobilin sürücüsü araçtan burnu kanamadan çıktı. Kaza anları işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaldırıma çarpan araç böyle devrildi
Kaza anları güvenlik kamerasında
ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaldırıma çarptıktan sonra yol ortasına devrilen otomobilin sürücüsü araçtan burnu kanamadan çıktı.
Kaza; Side 8211 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Side Mahallesi istikametinden Sorgun Mahallesi istikametine seyir halindeki Soner Keşikçi'nin kullandığı 07 APF 340 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptıktan sonra yol ortasına devrildi.
İşyerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada otomobil sürücüsü Soner Keşikçi devrilen otomobilden şans eseri burnu bile kanamadan çıktı.