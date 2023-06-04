Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Antalya'da Kaldırıma Çarpan Araç Devrildi

Güncel Haberler

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaldırıma çarptıktan sonra yol ortasına devrilen otomobilin sürücüsü araçtan burnu kanamadan çıktı. Kaza anları işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaldırıma çarpan araç böyle devrildi

Kaza anları güvenlik kamerasında

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaldırıma çarptıktan sonra yol ortasına devrilen otomobilin sürücüsü araçtan burnu kanamadan çıktı.

Kaza; Side 8211 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Side Mahallesi istikametinden Sorgun Mahallesi istikametine seyir halindeki Soner Keşikçi'nin kullandığı 07 APF 340 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptıktan sonra yol ortasına devrildi.

İşyerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada otomobil sürücüsü Soner Keşikçi devrilen otomobilden şans eseri burnu bile kanamadan çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - Güncel

Manavgat Antalya Tragger Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title