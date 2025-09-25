Antalya'da Kahvehane Kavgasında Cinayet Davası Süreci Devam Ediyor

Antalya'da kahvehanede çıkan kavgada bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili biri tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Furkan D, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz yargılanan Adem D, Akseven A, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, sanık Furkan D'nin akıl sağlığı yönünden cezai sorumluluğunun tam olduğu görüşünün yer aldığı raporun dosyaya girdiğini belirtti.

Sanık Furkan D. savunmasında, doktorların kendisini kısa süre dinlediğini ve muayene etmediğini öne sürdü.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Murat K, maktul Uğur Akyol'un, kuzeni Ahmet Akyol'un olay günü işten çıkarılması nedeniyle sanık Furkan D'ye saldırdığını öne sürdü.

Bu sırada duruşma salonunda taraflar arasında tartışma yaşandı.

Duruşma savcısı, yaşanan gerginlik nedeniyle bundan sonraki duruşmaların kapalı yapılmasını istedi.

Sanık avukatlarının adli tıptan yeniden akıl sağlığı raporu alınması talebini reddeden mahkeme heyeti, Furkan D'nin tutukluluk halinin, tutuksuz sanıkların adli kontrollerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Kepez ilçesi Kızılırmak Caddesi'nde 29 Kasım 2024'te kahvehanede yaşanan kavgada Furkan D. yanındaki silahla ateş ederek Uğur Akyol'un ölümüne neden olmuş, olayla ilgili Furkan D, amcası Adem D. ve Akseven A. gözaltına alınmıştı. Furkan D. tutuklanmış, diğer iki sanık adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.