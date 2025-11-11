Antalya'da Kafede Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir kafede meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde sahil bandında bir kafede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Akdeniz Bulvarı'ndaki kafede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız - Güncel