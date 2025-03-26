Antalya'da Kadir Gecesi Programları Düzenlendi
Antalya ve ilçelerinde Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde çeşitli programlar gerçekleştirildi. Elmalı ilçesindeki programda Kur'an-ı Kerim okunup dua edilirken, Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.
Antalya ve ilçelerinde Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi.
Elmalı ilçesindeki Sinan-ı Ümmi Camisi'nde Kadir Gecesi programında Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunup dua edildi.
Yatsı namazının ardından Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.
Sakal-ı Şerif'i görmek isteyenler yoğunluk oluşturdu.
Elmalı ilçesindeki programa, Antalya İl Müftüsü Mehmet Fetih Yalçın ve Elmalı İlçe Müftüsü Cafer Taşkın katıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Avcı - Güncel