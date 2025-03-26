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Antalya'da Kadir Gecesi Programları Düzenlendi

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Antalya ve ilçelerinde Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde çeşitli programlar gerçekleştirildi. Elmalı ilçesindeki programda Kur'an-ı Kerim okunup dua edilirken, Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Antalya ve ilçelerinde Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

Elmalı ilçesindeki Sinan-ı Ümmi Camisi'nde Kadir Gecesi programında Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunup dua edildi.

Yatsı namazının ardından Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Sakal-ı Şerif'i görmek isteyenler yoğunluk oluşturdu.

Elmalı ilçesindeki programa, Antalya İl Müftüsü Mehmet Fetih Yalçın ve Elmalı İlçe Müftüsü Cafer Taşkın katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Avcı - Güncel
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