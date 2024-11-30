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Antalya'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitim Programları Düzenlendi

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' dolayısıyla çeşitli eğitim programları düzenleyerek kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmayı amaçladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesince, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında çeşitli eğitim programları düzenlendi.

Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hafta boyunca öğrencilere, belediye personellerine, muhtarlara ve vatandaşlara farkındalık eğitimleri verildi.

Bu kapsamda Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM), "Kadına Karşı Ayrımcılık; Farkındalık ve Eşitlik" paneli düzenlendi.

Panelde, Antalya Belek Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hülya Şimga ve Sosyal Hizmetler Uzmanı Alev Kılıçkap konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde toplumsal cinsiyet eşitliği konusu ele alındı.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
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