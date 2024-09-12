Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Kadın Silahla Vurularak Öldürüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir kadın evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, cinayet şüphelisi olarak kadının eski kocasını aramaya başladı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir kadın evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Hurma Mahallesi 252 Sokak'taki sitede ikamet eden Fadim T'yi (52) sabah yerde hareketsiz gören kızı İ.T. komşularından yardım istedi.

Komşuların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine siteye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, vücuduna 5 kurşun isabet eden kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının ilk kocası ve kızının olay yerine gelmesiyle iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma, polis ekiplerinin araya girmesiyle son buldu.

Cenaze, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Fadim T'nin kızının polise verdiği ilk ifadede, saat 04.00'te annesinin odasından iki defa ses duyduğunu, korktuğu ve kabus gördüğünü düşündüğü için uyumaya devam ettiğini söylediği öğrenildi.

Annesini tehdit ettiği için babası S.T. hakkında 3 ay evden uzaklaştırma kararı verildiğini belirten İ.T'nin, bu nedenle cinayeti babasının işlediğinden şüphelendiği yönünde ifade verdiği kaydedildi.

Genç kızın, babasından korktukları için evin anahtarını değiştirdiklerini, yedek anahtarın sadece site güvenlik görevlisinde olduğunu söylediği belirtildi.

Polis ekipleri cinayet şüphelisi S.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

Konyaaltı Cinayet antalya 3-sayfa Güncel Polis

Narin Güran'ın ailesinden yeni açıklama! Topu dış güçlere attılar

Narin'in ailesi dış güçleri suçladı

 Amca Salim Güran'ın Narin'in kaybolduğu gün 5 kez aradığı kişi ortaya çıktı: Sesi rahattı, panik hali yoktu

Amcanın Narin'in kaybolduğu gün 5 kez aradığı kişi bakın kim çıktı

 Adalet Bakanı Tunç: Yeni bulgular var, katillerin kim olduğuna yönelik önemli veriler içeriyor

Katil bulundu mu? "Yeni bulgular var" diyen Bakan Tunç sinyali verdi
Bu havaalanına 6 yıldır tek bir yolcu bile inmedi! CHP'li vekil eline dürbün alıp havada uçak aradı

Gideri gelirinin 169 katı! Bu havaalanına 6 yıldır tek bir yolcu bile inmedi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Galatasaray- Rizespor maçı ne zaman? Galatasaray- Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Diyanet İşleri Başkanı kimdir? Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kaç yaşında, nereli? Ankara su kesintisi sorgulama 12 Eylül: Ankara su kesintisi nasıl öğrenilir? ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Leyla dizisi hangi gün, saat kaçta başlıyor? NOW Leyla dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? 12 Eylül İstanbul su kesintisi sorgulama! İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde olacak? İBB BESLENME DESTEĞİ! İBB beslenme desteği nedir? İBB beslenme desteğine nasıl başvurulur? KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 12 EYLÜL: Kargolar saat kaça kadar açık? Kargo çalışma günleri ne zaman? Uzay Komutanlığı nedir? Alper Gezeravcı Uzay Komutanlığı'na mı atandı? TOKİ AFAD DEPREM KONUTLARI SONUÇLARI TOKİ deprem konutları sonuçları açıklandı mı? TOKİ Deprem konut kura sonuçları isim listesi! BLACK FRIDAY NE ZAMAN? Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlayacak, hangi tarihte 2024? Tarsus Belediye Başkanı kim? Ali Boltaç kimdir, kaç yaşında ve nereli?
title