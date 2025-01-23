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Antalya'da Kadın Kooperatifine Hibe Edilen Nergis Soğanları Çiçek Açtı

Antalya'da Kadın Kooperatifine Hibe Edilen Nergis Soğanları Çiçek Açtı
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Döşemealtı ilçesinde Toprak Ana Kadın Kooperatifine verilen nergis soğanları çiçek açarak hasat dönemine girdi. Proje, kadın girişimcilerin desteklenmesi ve kırsal alanların değerlendirilmesi amacıyla başlatıldı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Toprak Ana Kadın Kooperatifine hibe edilen nergis soğanları çiçek açtı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Muhittin Böcek'in yerelden kalkınma projeleri kapsamında Toprak Ana Kadın Kooperatifine nergis soğanı hibe edildi. Döşemealtı'nda ekimi yapılan çiçekte hasat dönemi başladı.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi Nida Kalkan, kırsal bölgelerde ekilemeyen alanların değerlendirilmesi ve kadın girişimcilerin desteklenmesi amacıyla başlatılan projenin olumlu sonuçlarını aldıklarını belirtti.

Hibe edilen nergis soğanlarının çiçek açmaya başladığını anlatan Kalkan, "Büyükşehir belediyesi olarak kadın çiftçilerimize nergis soğanı hibe ediyoruz, çiçekler açtığında da satın alıp, kooperatife ek destek sağlıyoruz. Bu sayede kadın girişimcilerimizi ekonomik olarak güçlendirmeyi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
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